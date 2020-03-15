ЦСКА — «Уфа»: прогноз «Чемпионата» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа».
Ставка: «Уфа» забьёт за 1.88.
«Уфе» выпало возобновлять сезон выездом к мощному «Краснодару» (0:2). Матч получился жёстким (было показано аж девять жёлтых карточек), но краснодарцы справедливо оказались сильнее. А в 21-м туре уфимцы поехали к лидеру чемпионата России в Санкт-Петербург.
В первом тайме «горожане» ещё как-то пытались отвечать на атаки «Зенита», но после перерыва сине-бело-голубые полностью забрали инициативу себе. Однако что-то сделать с вязкой обороной «Уфы» у действующего победителя РПЛ так и не получилось (0:0). Сейчас подопечные Вадима Евсеева с 26 очками занимают восьмую строчку.
Теперь команде из столицы Башкирии предстоит выезд в Москву. «Армейцы» привычно заберут мяч под свой контроль и, скорее всего, прижмут гостей к воротам. «Уфе» это на руку, поскольку она прекрасно знает, как играть вторым номером. При таких раскладах есть смысл рассмотреть П1 по угловым с форой (–2.5) за коэффициент 1.80.
Можно подумать также над голом уфимцев за коэффициент 1.88. У красно-синих имеются некоторые проблемы в обороне: за три матча они пропустили семь мячей. Да и к тому же из-за дисквалификации не смогут сыграть сразу два игрока основы».
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