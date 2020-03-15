«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Отара Кушанашвили на матч 22-го тура РПЛ

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Ростова» за 2.46.
«Вспоминая игру прошлого тура «Ростов» — ЦСКА, я могу сказать, что уровень чемпионата России не стыдно показывать по любым каналам и в любой стране мира. А вспомните «Спартак» — ЦСКА? И это в самом начале возобновления чемпионата! А страсти кипящие внутри самого клуба, внутри «Локомотива»?
Если брать в расчёт боевой дух, то представьте эйфорию подопечных Карпина. И в каком смятении находятся люди, которые не знают, кто победит в схватке с участием Кикнадзе, совета директоров, Мещерякова и Сёмина.
Ростов — это уже футбольная Мекка. Ни за что не поверю в то, что южане при переполненных трибунах уступят «Локомотиву». Это даже не фантастический сюжет, а оскорбительный для человека, который смыслит в футболе.
«Локомотив» проиграет. Я вижу здоровую, хорошую наглость в «Ростове». Но победа команды Карпина случится не потому, что «Локо» не наглый и не злой. Просто хозяева сильнее».
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