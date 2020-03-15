«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч 22-го тура чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».
Ставка: победа «Ростова» за 2.46.
«Сражу скажу, что буду исходить из того, что матч закончится благополучно для «Ростова». Для этого есть все предпосылки. В пользу «Локомотива» говорит только статистический фактор: в последних шести встречах с «Ростовом» четыре раза выиграл, один раз сыграл вничью и только однажды проиграл.
«Ростов» второй матч подряд играет на своём поле. После победы над ЦСКА находится на подъёме. Хоть и сказал Валерий Карпин, что он недоволен игрой своей команды, но победа над «армейцами» с тремя забитыми мячами — это очень здорово. И публика наверняка после такой игры «Ростова» придёт на матч с «Локомотивом».
Теперь обратимся к кадровой ситуации. Возвращается полузащитник Норманн после дисквалификации, центральный защитник Хаджикадунич также теперь в строю. Есть Мамаев, который вернулся и забил, есть Шомуродов — один из лучших бомбардиров чемпионата, есть прекрасный Ерёменко. С таким отменным набором игроков и атакующей мощью «Ростов» выходит против «Локо».
Открыт вопрос относительно участия в матче Ведрана Чорлуки, получившего неделю назад повреждение. Атакующий потенциал «Локомотива» сосредоточен только на Эдере. Смолов — в «Сельте», Фарфан восстанавливается после травмы».
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