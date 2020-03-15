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«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Ростова» за 2.46.

«Матч «Ростов» — «Локомотив» — одна из центральных игр тура. Понятно, что это борьба за второе место, место в Лиге чемпионов, а может, и за борьбу с «Зенитом» за первую позицию.

Что касается «Ростова», то он выиграл у ЦСКА, хотя Карпин был недоволен ходом матча. Его можно понять: «Ростов» провалил концовку этой встречи, чуть было не сыграл вничью, имея преимущество в два футболиста. «Локомотив» с трудом обыграл «Ахмат», хотя содержание игры было не лучшим для «Локо».

У «Ростова» есть преимущество собственного поля, есть игровое преимущество в какой-то степени. У «Локомотива» мотивация тоже играет важную роль. В любом случае мне кажется, что «Ростов» в этом матче — небольшой фаворит. Есть большие проблемы на «Ростов Арене», поле не в лучшем состоянии, но я рискую и ставлю на победу «Ростова». Да, это рискованная ставка, но мне кажется, что у «Ростова» есть все шансы добыть дома победу и продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов».

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«Локомотив» выиграл три предыдущих матча в Ростове, так что хозяев ожидают трудности.
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