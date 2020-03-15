«Ростов» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив».



Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.



«Антон Миранчук вернулся в общую группу и имеет шансы выйти на поле в Ростове, да и Джефферсон Фарфан набирает кондиции после долгого восстановления. Эти новости наверняка станут положительным импульсом: «скамейка» у Сёмина по меркам претендента на зону Лиги чемпионов короткая, каждый исполнитель на вес золота.



Кроме того, «Локомотив» — одна из немногих команд, комфортно чувствующих себя в Ростове. Три предыдущих гостевых матча с жёлто-синими завершились победой «железнодорожников» (2:0, 2:1 и 1:0). Потому логичнее отталкиваться от гостей. «Ростов» пока не доказал, что сумел сделать шаг вперёд за зимнюю паузу. А красно-зелёные своё дело знают.



Проверять лобовую победу гостей за 3.28 опасно, а вот П2 с нулевой форой за 2.32 смотрится симпатично. Комбинированный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Встречаются прямые конкуренты, на кону путёвка в зону Лиги чемпионов. Наверняка это скажется, а потому дебют получится осторожным».



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«Ростов» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин, Миранчук и Крыховяк снова огорчат Карпина «Локомотив» выиграл три предыдущих матча в Ростове, так что хозяев ожидают трудности.