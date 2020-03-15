«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура чемпионата России 15 марта

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.25.

«Сочи» — «Краснодар». Прогноз: Кокорин и Ари устроят голевую дуэль на «Фиште» За последние три игры сочинцы забили восемь голов.

«Сочи» выиграл два матча подряд и догнал пелотон команд, которые борются за выживание. Отрыва теперь нет. Но не надо забывать, что все матчи после перерыва «Сочи» играл дома, причем с не самыми сильными соперниками. «Арсенал» был единственным из верхней части таблицы, и ему уступили сочинцы.



Сейчас южное дерби — с «Краснодаром», команда вторая в таблице. Четвертый подряд домашний матч «Сочи», но соперник гораздо сильнее предыдущих. Как говоритя, поиграли — и хватит. На данном этапе «Краснодар» просто сильнее, «Спартак» соврать не даст. С большим преимуществом по контролю мяча краснодарцы играли со «Спартаком». Здесь оно тоже будет выраженным.



Всё-таки «Сочи» пока не ровня «Краснодару». Дело не столько в составе, сколько в отлаженности игры. Так, в «Сочи» есть Кокорин, Нобоа — люди, способные давать результат и сейчас находящиеся в хорошей форме. Но «Краснодар» лучше понимает, что нужно делать на футбольном поле. Не пропускает пока после рестарта чемпионата. Ну и, думаю, оборона «Сочи» не сможет сдержать Ари и остальных ребят «Краснодара» — Вандерсона, Шапи, Берга, если тот появится».