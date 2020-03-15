ЦСКА — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 22-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Уфа» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Уфа» не проиграет за 2.35.
«ЦСКА все-таки решился проводить матч со зрителями, около 5000 болельщиков придет на игру. Совсем без поддержки «армейцы» не останутся. Ещё одна хорошая новость — с Карпова сняли дисквалификацию, его не совсем справедливо удалили в матче с «Ростовом». Но матч все равно будет максимально сложным. С «Уфой» в последнее время у ЦСКА большие проблемы.
Четыре матча чемпионата из пяти последних между этими соперниками завершились вничью. Лишь раз «армейцы» победили. В этом сезоне в Кубке России ЦСКА вырвал победу на последних секундах компенсированного времени, хотя уфимцы были не хуже. Уверен, и сейчас «Уфа» даст бой, тем более что им ничего не придется менять в тактике. У команды Евсеева третий подряд матч в гостях с грандом, до этого были «Краснодар» и «Зенит». И в Петербурге «Уфа» не уступила.
Вроде бы ЦСКА пора выиграть — набрано только 1 очко в двух турах, команда вылетела из Кубка России. Но «Уфа» — не подарок. К тому же не сыграют из-за дисквалификаций Ахметов и Обляков. Поставлю на то, что «Уфа» не проиграет».
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