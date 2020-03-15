«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на центральный матч 22-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 22-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: ничья за 3.25.



«Наверное, самый интересный матч тура. Но не думаю, что получим такое же яркое противостояние, как неделю назад, когда «Ростов» встречался с ЦСКА. Во-первых, «Локомотив» в обороне играет гораздо лучше «армейцев», кадры посильнее, к тому же отменили дисквалификацию Кверквелии. Ну и в целом «Локомотив» не большой любитель раскрываться, будет играть максимально организованно. К тому же все помнят, что было с полем в прошлом матче. Газон не выдерживал, пласты травы вылетали. Созидать на таком газоне будет очень сложно. Вряд ли за неделю ситуация изменилась к лучшему.



Очень важный матч. И «Ростов», который в этом сезоне играет ярко, много забивает и пропускает, должен понимать, что «Локомотив» ошибок прощать не будет, как это делал ЦСКА. Здесь каждый гол будет крайне важен. На мой взгляд, не стоит ждать большого количества голов. Матч завершится вничью».

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