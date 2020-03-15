Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 1 июля 2020 года
Букмекеры обновили линию на курс американского доллара к рублю в ближайшие месяцы. Поставить на то, что к 1 июля 2020 года за один доллар будут давать меньше 79.5 рубля, предлагается с коэффициентом 1.95.
Таким образом, со ставки в 1000 рублей в букмекерских конторах при успешном исходе можно будет получить 1950 рублей.
Если на 1 июля 2020 года стоимость доллара превысит 79.5 рубля, сыграет коэффициент 1.80: со ставки в 1000 рублей игрок получит 1800 рублей.
На данный момент курс американского доллара составляет 72,62 рубля. При этом 12 марта курс находился в районе 75 рублей за доллар США.
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