Букмекеры предсказали цену нефти на 1 июля 2020 года

Букмекеры обновили линию на цену нефти марки Brent в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, стоимость сохранится на нынешнем уровне.

Поставить на то, что к 1 июля 2020 года один баррель нефти марки Brent будет стоить более 35.5 доллара, предлагается с коэффициентом 1.85.



Таким образом, со ставки 1000 рублей в букмекерских конторах при успешном исходе можно будет получить 1850 рублей.



Если на 1 июля 2020 года стоимость нефти будет находиться ниже отметки 35.5 доллара за баррель, сыграет коэффициент 1.90: со ставки 1000 рублей игрок получит 1900 рублей.

При этом букмекеры не верят в дальнейшее обрушение: если цена превысит 20 долларов, сыграет коэффициент 1.08. Если стоимость упадёт ниже отметки 20 долларов за баррель, сыграет коэффициент 7.00.

На данный момент цена на нефть составляет около 35 долларов за баррель.



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