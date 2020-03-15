Букмекеры предсказали цену гречки и сахара на 1 апреля 2020 года

Букмекеры предсказали цену гречки и сахара в магазинах Украины на 1 апреля 2020 года. Если 1 кг гречневой крупы к указанной дате будет стоить дороже 30,5 гривны (около 85 рублей), сыграет коэффициент 1.85.

Если цена на товар к 1 апреля 2020 года окажется ниже 30,5 гривны, также пройдёт коэффициент 1.85. Таким образом, в случае прохода выбранного варианта игрок со ставки в 1000 рублей получит 1850 рублей.

Если 1 кг сахара в украинских магазинах на 1 апреля 2020 года превысит 15 гривен (около 42 рублей), сыграет коэффициент 1.85. Обратный исход также доступен за коэффициент 1.85.

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