Прогноз на курс рубля к доллару в 2020 году: восстановление займёт два года

Аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф выразил мнение, что курс рубля за последующие два года вернётся к отметке в 61 рубль за доллар США. По его прогнозу, курс будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent.

«Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в течение двух лет. При этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнёт расти до 61 рубля.

При ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего кварталов рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до 68 за доллар и через 2,5 года – до 61", — цитируют эксперта РИА «Новости».

Букмекеры считают, что к 1 июля 2020 года за один доллар США будут давать около 79-80 рублей. На данный момент доллар США оценивается в 72,62 рубля.