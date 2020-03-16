«Тамбов» — «Крылья Советов»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько начало

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 16 марта «Тамбов» примет «Крылья Советов» в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу подопечных Сергея Первушина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех команды Миодрага Божовича оценен букмекерами коэффициентом 3.10.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол самарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 16 марта 2020
-
10:00
-
09:30
-
08:54
-
08:00
- 15 марта 2020
-
19:05
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:47
-
12:33
-
12:30
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:17
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30