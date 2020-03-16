«Тамбов» — «Крылья Советов»: прямая трансляция, где смотреть онлайн, во сколько начало

В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги 16 марта «Тамбов» примет «Крылья Советов» в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу подопечных Сергея Первушина в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех команды Миодрага Божовича оценен букмекерами коэффициентом 3.10.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол самарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

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