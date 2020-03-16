Эксперты: Евро-2020 пройдёт в декабре или будет перенесено на 2021 год

Букмекерские конторы не сомневаются, что чемпионат Европы по футболу не пройдёт в запланированные сроки.



Букмекеры абсолютно уверены в том, что в назначенные сроки Евро-2020 не состоится. Если турнир, как и планировалось, пройдёт с 12 июня по 12 июля, сыграет коэффициент 5.50 (около 15% вероятности). То есть со ставки в 1000 рублей игрок может получить 5500 рублей в случае успешного исхода пари.



В случае переноса чемпионата Европы — 2020 на любой другой срок пройдёт коэффициент 1.12 (около 85% вероятности). В этом случае со ставки в 1000 рублей вы выиграете 1120 рублей.

Также доступны два дополнительных варианта. Если чемпионат Европы будет перенесён и начнётся в 2020 году сыграет коэффициент 2.50. В случае, если Евро будет перенесён и стартует в 2021 году, пройдёт коэффициент 2.00.

Ещё в четверг коэффициент ставки на перенос Евро-2020 был равен 1.85, то есть вероятность составляла чуть выше 50%. Но букмекерам, вероятно, поступила волна ставок после новости о том, что 17 марта УЕФА объявит о переносе турнира. Первым об этом сообщило издание L’Equipe. Причина переноса — эпидемия коронавируса.

Накануне стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом Евро на декабрь 2020 года, а лето будет отдано клубам на завершение национальных чемпионатов и еврокубков.