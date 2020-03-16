Эксперты назвали шансы отмены сезона-2019/2020 в РПЛ из-за коронавируса

17 марта состоится собрание клубов РПЛ, на котором примут решение о возможной приостановке сезона из-за эпидемии коронавируса.
«Решение о порядке проведения матчей следующих туров РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки.
Приоритетом является безопасность и здоровье людей», – говорится в заявлении РПЛ.
По оценке букмекеров, сезон действительно должны приостановить, но впоследствии он будет доигран. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 71% вероятности.
Сделать ставку на то, что сезон остановят, а затем и вовсе отменят, можно за 5.50 (16%). Поставить на то, что сезон будет продолжаться, предлагается с коэффициентом 7.50 (13%).
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