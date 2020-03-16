Эксперты оценили шансы «Тамбова» и «Крыльев Советов» в матче РПЛ

В матче 22-го тура РПЛ «Тамбов» примет «Крылья Советов». Букмекеры оценили шансы команд в предстоящей встрече. Начало матча запланировано на 19:30 мск.



По оценке аналитиков, шансы хозяев немного выше. Сделать ставку на их победу предлагается с коэффициентом 2.60. Это примерно 36% вероятности. Поставить на то, что в матче победят самарцы, можно за 2.85 (34%).



Чуть ниже вероятность ничейного исхода. Сделать ставку на то, что команды не смогут выявить победителя, можно с коэффициентом 3.15 (30%).



После 21 тура «Тамбов» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 22 очка. У «Крыльев Советов» столько же очков, команда находится на 14-м месте.



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