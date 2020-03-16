«Тамбов» – «Крылья Советов»: прогноз Артура Петросьяна на игру 22-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Тамбов» – «Крылья Советов».



Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой (0) за 2.17.



«Тамбов» превратился из команды, демонстрировавшей редкий для маленьких коллективов задорный футбол, в команду, у которой даже не получается атаковать. В двух играх после зимней паузы тамбовцы не только не забили ни одного мяча, но и создали, по сути, всего один голевой момент за 180 минут игры.



«Крылья» же, напротив, оставшись без своего лучшего бомбардира Александра Соболева, одолженного «Спартаку», выглядят пока вполне прилично. Стоически выстояли в меньшинстве в игре против «Оренбурга», а затем добыли важную в стратегическом плане ничью в Казани, позволив «Рубину» нанести всего два удара в створ ворот.



Думаю, команда Миодрага Божовича максимально усложнит жизнь «Тамбову» у своих ворот, а сама традиционно попытается выжать максимум из минимума впереди.



Тот факт, что игра пройдёт на нейтральном поле в Нижнем Новгороде, оставляет «Тамбову» ещё меньше шансов на успех», — сказал Петросьян.



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