«Тамбов» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Тамбов» — «Крылья Советов».



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Очень важный матч с точки зрения борьбы за место в РПЛ. Если обратить внимание на последние результаты, то увидим, что и «Тамбов», и «Крылья Советов» очень мало забивают. Так уж происходило в последних турах. Команды могли отправить максимум по одному голу.



«Тамбов», кстати, в этой части сезона ещё не забивал. Была ничья с «Рубином» (0:0), а также было сухое поражение в матче с «Динамо». При этом в составе «Тамбова» есть ребята, которые могут создавать голевые моменты. С «Крыльями» что-то получится показать, и эффективность будет продемонстрирована.



Если говорить о «Крыльях», то тут тоже есть проблемы с результативностью, но пропускают много. Тем не менее возможности самарского клуба в этой части сезона в принципе нормальные. Есть те, кто способен забивать, это и Попович и Радонич, это и Зиньковский. Кстати, он был удалён и не сыграет в этом матче.



Мне кажется, что матч может получиться вполне результативным, поэтому поставлю на «обе забьют», — сказал Аксёнов.



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