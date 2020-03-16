«Тамбов» – «Крылья Советов»: прогноз Владислава Радимова на Российскую Премьер-Лигу

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» – «Крылья Советов».



Ставка: меньше 2 мячей в матче за 2.57.



«Я думаю, что в этом матче мы не увидим много голов. «Тамбову» раскрываться просто противопоказано, ведь класс футболистов очень низкий, а «Крылья Советов» могут играть как от обороны, так и более активно в нападении, но мастерство исполнителей также не на высоком уровне. Вообще, этот матч лучше не смотреть, это будет какая-то нудятина. Поставленной игры нет ни у той, ни у другой команды. Самарцы обыграли «Рубин» в прошлом туре, но казанцы сейчас очень плохо выглядят в атаке, поэтому не смогли доставить хоть какие-то проблемы сопернику.



«Тамбов» защищается большими силами и может рассчитывать впереди только на Обухова и Мелкадзе. Но будем откровенны, ни тот ни другой не являются звёздами первой величины даже по меркам нашего чемпионата. Конечно, они могут периодически забивать, но это не тот уровень, чтобы помочь команде стабильно набирать очки. Поэтому я думаю, что «Тамбов» является главным претендентом на вылет в ФНЛ.



Не берусь предсказать результат матча, ведь «дурной» гол может залететь в ворота и той и другой команды. При этом отличившаяся команда сядет всем составом на свою половину поля, а мастерства у соперника для того, чтобы вскрывать плотную оборону, попросту нет. Поэтому смело можно ставить на тотал меньше», — сказал Радимов.



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