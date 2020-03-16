«Тамбов» — «Крылья Советов»: прогноз Павла Занозина на встречу РПЛ

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на встречу РПЛ «Тамбов» — «Крылья Советов».



Ставка: обе забьют — нет за 1.73.



«Раньше бы не обратили внимания на этот поединок, но сейчас и это противостояние привлекает внимание. Эта игра пройдёт в моём родном Нижнем Новгороде, так что посещаемость будет низкой, что не даст особого азарта футболистам.



Очевидно, что это “низовой” матч. Обе команды никогда не отличались высокой результативностью, поэтому не верится, что в этой встрече будет много голов. “Крылышки” и с Соболевым в составе никогда не были замечены в безумной активности в чужой штрафной, а без своего некогда главного голеадора и вовсе выглядят блёкло. “Тамбов” в этом сезоне претендует на вылет в Футбольную национальную лигу, что можно сказать и про самарцев, но у ребят с берегов Волги всё-таки больше шансов на спасение.



Я уверен, что в этом матче будет “низ”. Но на тотал меньше 2.5 голов предлагают коэффициент в районе 1.50. Вообще смешные цифры. Я посмотрел, есть ещё одна интересная ставка — “обе забьют (нет)”. Коэффициент на этот исход чуть больше. Если мы хотим заработать на этой дуэли, то нужно пользоваться именно этим вариантом. А почему это одна из команд не должна забить? Всё очень просто. В этом поединке нет фактора домашнего поля и выездной игры.



Обе команды будут на равных условиях. Возможно, “Крылышки”, на правах более мастеровитого коллектива, перетянут одеяло на себя и заберут мяч, но “Тамбов” долгие годы учился обороняться и быть вторым номером. Скорее всего, всё скатится в тягомотину и перекатывание мяча. Всё решит один мяч, если вообще будет», — сказал Занозин.



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«Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз: Карасёв и Божович обеспечат проход коэффициента 2.75 В матче первого круга между тамбовцами и самарцами команды на двоих получили 12 «горчичников».