«Динамо» — «Динамо-Казань»: котировки на матч женской волейбольной Суперлиги

Сегодня, 16 марта, в Москве пройдёт первый полуфинальный матч женской волейбольной Суперлиги между московским «Динамо» и «Динамо-Казань». Букмекеры оценили шансы команд в этом противостоянии.



По оценке аналитиков, фавориты — казанские волейболистки. Поставить на победу команды Ришата Гилязутдинова можно с коэффициентом 1.37. Это примерно 67% вероятности. Шансы москвичек эксперты оценили коэффициентом 2.85 (33%).



Это первый из двух полуфинальных матчей. Ответная встреча состоится 21 марта в Казани. В случае равенства очков по итогам двух встреч команды сыграют «золотой сет» до 15 очков.



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