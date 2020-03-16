Прогноз курса доллара: рубль в 2020 году ждёт падение до отметки 100

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что при худшем сценарии курс рубля может упасть до отметки 100 рублей за 1 доллар. 16 марта курс российской валюты резко снизился на фоне падения цен на нефть.



«Такое падение возможно в рамках острой фазы нефтяного кризиса, но вряд ли рубль надолго задержится на такой отметке. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $ 15-20 за баррель. Но низкая стоимость вызовет увеличение спроса, а это вернёт котировки к более высоким значениям, курс доллара установится на уровне 66 рублей», — заявил Бабин.



Сейчас букмекеры принимают ставки на то, превысит ли курс доллара отметку 79.5 рублей к 1 июля 2020 года. Сделать ставку на то, что курс будет выше 79.5 рублей за 1 доллар, можно за 1.85. Поставить на то, что курс будет ниже этой отметки, предлагается за 1.95.



Ранее аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф выразил мнение, что курс рубля за последующие два года вернётся к отметке 61 рубль за доллар США. По его прогнозу, курс будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent.

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 1 июля 2020 года