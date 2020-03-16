Букмекеры: «Евровидение»-2020, скорее всего, состоится

С 12 по 16 мая в Нидерландах должен пройти песенный конкурс «Евровидение»-2020. Однако из-за пандемии коронавируса его проведение находится под вопросом. Букмекеры принимают ставки на то, в каком формате пройдёт «Евровидение».



По оценке экспертов, наиболее вероятен вариант, при котором «Евровидение» пройдёт без зрителей или с их ограниченным числом. Поставить на это развитие событий можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 40% вероятности.



Также вероятен сценарий, в котором каждая страна будет транслировать песню из своего города. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 3.50 (24%).



Сделать ставку на то, что «Евровидение»-2020 перенесут, можно с коэффициентом 6.00 (14%). Поставить на то, что конкурс пройдёт без зрителей в телестудии, предлагается за 8.00 (9%).



Коэффициентом 10.00 (7%) аналитики оценили шансы того, что конкурс состоится в своём обычном формате в намеченные сроки. Наконец, за 13.00 (6%) можно сделать ставку на то, что «Евровидение»-2020 полностью отменят.



Россию на «Евровидении» в этом году должна представить группа Little Big. По оценкам экспертов, российский коллектив — один из фаворитов конкурса.



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Эксперты назвали шансы Little Big выиграть «Евровидение»-2020