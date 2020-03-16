Последний шанс выиграть на РПЛ! Узнай как в Академии «Чемпионата»

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Лучшие студенты попадают в топ таблицы лидеров!

Из-за вспышки COVID-19 прервали все крупнейшие футбольные соревнования, кроме РПЛ. Уже завтра, 17 марта руководство лиги может принять решение о приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.

Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» может стать последним перед продолжительной паузой. Академия расскажет об особенностях РПЛ, которые помогут сделать успешные ставки на эту встречу.

Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок

Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube

Регистрируйся в Академии ставок «Чемпионата» сейчас бесплатно!