Последний шанс выиграть на РПЛ! Узнай как в Академии «Чемпионата»
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Лучшие студенты попадают в топ таблицы лидеров!
Из-за вспышки COVID-19 прервали все крупнейшие футбольные соревнования, кроме РПЛ. Уже завтра, 17 марта руководство лиги может принять решение о приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.
Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» может стать последним перед продолжительной паузой. Академия расскажет об особенностях РПЛ, которые помогут сделать успешные ставки на эту встречу.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
- Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
- Олег Клепиков, нейропсихолог
- Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube
Регистрируйся в Академии ставок «Чемпионата» сейчас бесплатно!
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