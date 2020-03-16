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Последний шанс выиграть на РПЛ! Узнай как в Академии «Чемпионата»

Последний шанс выиграть на РПЛ! Узнай как в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Лучшие студенты попадают в топ таблицы лидеров!

Из-за вспышки COVID-19 прервали все крупнейшие футбольные соревнования, кроме РПЛ. Уже завтра, 17 марта руководство лиги может принять решение о приостановке турнира из-за пандемии коронавируса.

Матч «Тамбов» — «Крылья Советов» может стать последним перед продолжительной паузой. Академия расскажет об особенностях РПЛ, которые помогут сделать успешные ставки на эту встречу.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок
  • Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»
  • Олег Клепиков, нейропсихолог
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube

Регистрируйся в Академии ставок «Чемпионата» сейчас бесплатно!

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