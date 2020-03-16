Коронавирус. Прогноз Эдуарда Безуглова: пандемия стихнет к лету

Главный врач мужской национальной команды России по футболу, председатель медицинского комитета РФС, член медицинского комитета УЕФА Эдуард Безуглов дал прогноз на завершение эпидемии коронавируса.



«Я думаю, к лету, даже к маю всё закончится. Будет лучше-лучше-лучше. Скажу так: если бы у меня была возможность выбрать билеты и поехать куда-то отдыхать, то на июнь-июль я бы спокойно всё бронировал уже сейчас. Вложил бы даже невозвратные деньги.



Во-первых, ничего не длится вечно, во-вторых, реально меры предприняты беспрецедентные, такого никогда не было. Понятно, что доля истерии какой-то есть. Меры жёсткие, но это вселяет надежду, что вирус победят быстро», — сказал Безуглов.



Он также отметил, что под угрозой весенние и летние турниры, в том числе Олимпиада, поскольку решение по ним будет приниматься на основе рекомендаций ВОЗ.



Букмекеры сейчас принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время. Если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



По последним данным, от коронавируса уже скончалось более 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.



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