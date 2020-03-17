Букмекеры оценили шансы закрытия кинотеатров в России из-за коронавируса

Букмекеры оценили шансы закрытия кинотеатров и торгово-развлекательных центров в России в ближайшее время из-за угрозы распространения коронавируса.

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Если в России до 1 июня 2020 года хотя бы на одни сутки закроют торгово-развлекательные центры и кинотеатры, сыграет коэффициент 1.35 (около 67% вероятности). Со ставки в 1000 рублей игрок в случае успешного завершения пари получит 1350 рублей.

Если же работа кинотеатров и торгово-развлекательных центров в стране продолжится в привычном режиме вплоть до 1 июня 2020 года, пройдёт коэффициент 3.00 (около 33% вероятности). Ставка в 1000 рублей принесёт игроку в случае победы 3000 рублей.

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