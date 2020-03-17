Букмекеры: полуфинал Кубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт в Санкт-Петербурге

22 апреля «Зенит» и «Спартак» должны сыграть в полуфинале Кубка России по футболу. Пройдёт ли встреча в установленную дату — вопрос, вмешаться в это может пандемия коронавируса. Однако из-за разночтений в регламентах до сих пор неизвестно и место проведения игры.
«Зенит» настаивает на том, что встреча должна пройти в Санкт-Петербурге, «Спартак» хочет провести жеребьёвку. По оценке букмекеров, скорее всего, спор разрешится в пользу питерского клуба. Поставить на то, что матч пройдёт на стадионе «Зенита», можно с коэффициентом 1.27. Это примерно 72% вероятности. Сделать ставку на то, что хозяином полуфинала будет «Спартак», можно за 3.40 (28%).
По оценке аналитиков, жеребьёвки места проведения матча не будет. Сделать ставку на то, что хозяина встречи определят волевым решением, можно за 1.40 (65%). Поставить на то, что всё-таки состоится жеребьёвка, можно с коэффициентом 2.73 (35%).
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