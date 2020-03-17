«Евровидение»-2020. Прогноз: у Little Big все шансы победить в конкурсе

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин дал прогноз на «Евровидение»-2020. По его оценке, у российской группы Little Big очень неплохие шансы на победу.
«Little Big имеет довольно много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, песня, с которой россияне выступят на Евровидении, — Uno — может стать такой же заразительной, как Skibidi.
Участие Little Big в конкурсе — абсолютная смена российского стиля, поскольку до сих пор страна слишком серьёзно и с пафосом относилась к выбору исполнителей. Раньше победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победа на чемпионате Европы по футболу», — отметил Баллин.
Сейчас сделать ставку на победу России в конкурсе можно с коэффициентом 5.00.
«Евровидение»-2020 должно пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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