«Евровидение»-2020. Прогноз: у Little Big все шансы победить в конкурсе

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин дал прогноз на «Евровидение»-2020. По его оценке, у российской группы Little Big очень неплохие шансы на победу.



«Little Big имеет довольно много поклонников в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии. Кроме того, песня, с которой россияне выступят на Евровидении, — Uno — может стать такой же заразительной, как Skibidi.



Участие Little Big в конкурсе — абсолютная смена российского стиля, поскольку до сих пор страна слишком серьёзно и с пафосом относилась к выбору исполнителей. Раньше победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победа на чемпионате Европы по футболу», — отметил Баллин.



Сейчас сделать ставку на победу России в конкурсе можно с коэффициентом 5.00.



«Евровидение»-2020 должно пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Букмекеры: «Евровидение»-2020, скорее всего, состоится