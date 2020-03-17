Прогноз курса доллара: рубль может упасть ещё на 30%

Аналитик Bloomberg Саймон Флинт дал прогноз курса рубля к доллару. По его словам, рубль может просесть ещё до 30% в сложившейся ситуации.



«Это худший вариант развития событий, сравнимый с финансовым кризисом 2008 года. Несмотря на то что Россия обеспечила профицит текущего счёта, падение цен на нефть не позволит рублю вырасти по отношению к доллару, подобно валютам Таиланда и Тайваня», — заявил Флинт.



Сейчас букмекеры принимают ставки на то, превысит ли курс доллара отметку 79.5 рублей к 1 июля 2020 года. Сделать ставку на то, что курс будет выше 79.5 рублей за 1 доллар, можно за 1.85. Поставить на то, что курс будет ниже этой отметки, предлагается за 1.95.



Ранее аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф выразил мнение, что курс рубля за последующие два года вернётся к отметке 61 рубль за доллар США. По его прогнозу, курс будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent.

Букмекеры назвали вероятный курс рубля к доллару США на 1 июля 2020 года