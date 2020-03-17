Эксперты оценили вероятность изоляции Москвы из-за коронавируса

Пандемия коронавируса охватила уже больше 150 стран. В России за последние сутки выявлено 30 новых случаев заражения, а общее число заболевших по всему миру превысило 180 тыс. человек.



Букмекеры принимают ставки на то, насколько жёсткими будут меры сдерживания эпидемии в Москве. В частности, они предложили линию на полную изоляцию города до 1 июня. По оценкам аналитиков, до такого вряд ли дойдёт.



Поставить на то, что Москву хотя бы на сутки закроют на въезд и выезд, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 22% вероятности. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно за 1.20 (78%).



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