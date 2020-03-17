Коронавирус. Прогноз: пандемия может продлиться до 2021 года

Исполнительный орган департамента здравоохранения и соцобеспечения Великобритании Public Health England опубликовал доклад, в котором спрогнозировал развитие пандемии коронавируса.



Согласно документу, эпидемия коронавируса продлится в стране до весны 2021 года, госпитализированы могут быть 7,9 млн человек, переболеют 80% населения. Аналитики прогнозируют ослабление вспышки летом и вторую волну в ноябре-декабре. Однако, по мнению врачей, вторая вспышка будет более слабой, поскольку иммунитет людей будет более готовым к инфекции к тому времени.



Букмекеры сейчас принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время. Если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.60, что соответствует 57% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.25 (43%).



По последним данным, от коронавируса уже скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.



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