Цены на нефть. Прогноз: возможно падение до $ 25 за баррель

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов дал прогноз на цены на нефть в ближайшее время. По его мнению, нынешние котировки — не худшее, что может случиться.



«Цены на нефть в ближайшие две недели могут опуститься до $ 25-30 за баррель. Баланс на рынке остаётся неблагоприятным для стоимости углеводородов, и цены на нефть будут опускаться. Рост мировых цен на нефть 17 марта на 5% является «техническим отскоком». Также может сказываться то, что США будут закупать нефть для стратегического резерва, а также медленное восстановление спроса в Китае», — подчеркнул Суверов.



Букмекеры принимают ставки на цену нефти марки Brent в ближайшие месяцы. Поставить на то, что к 1 июля 2020 года один баррель нефти марки Brent будет стоить более 35,5 доллара, предлагается с коэффициентом 1.85.



Если на 1 июля 2020 года стоимость нефти будет находиться ниже отметки 35,5 доллара за баррель, сыграет коэффициент 1.90.

Букмекеры предсказали цену нефти на 1 июля 2020 года