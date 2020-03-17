Букмекеры предсказали цену бензина на 1 июня 2020 года
Букмекеры предсказали цену бензина на заправках Украины на 1 июня 2020 года. Если литр бензина марки А-95 Евро будет стоить больше 28,5 гривны (около 79,5 рубля), то сыграет коэффициент 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что топливо будет стоить меньше 28,5 гривны.
Если цена на литр дизельного топлива Евро к 1 июня 2020 года окажется ниже 27,5 гривны (76,7 рубля), то пройдёт коэффициент 1.87. Обратный исход также доступен за коэффициент 1.87.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Букмекеры предсказали цену нефти на 1 июля 2020 года
Читайте также
- 17 марта 2020
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
13:58
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
- 16 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
08:54
-
08:00
- 15 марта 2020
-
19:05
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
Партнерский контент