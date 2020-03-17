Букмекеры предсказали цену бензина на 1 июня 2020 года

Букмекеры предсказали цену бензина на заправках Украины на 1 июня 2020 года. Если литр бензина марки А-95 Евро будет стоить больше 28,5 гривны (около 79,5 рубля), то сыграет коэффициент 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что топливо будет стоить меньше 28,5 гривны.



Если цена на литр дизельного топлива Евро к 1 июня 2020 года окажется ниже 27,5 гривны (76,7 рубля), то пройдёт коэффициент 1.87. Обратный исход также доступен за коэффициент 1.87.



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