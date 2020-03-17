Из-за коронавируса российский букмекерский рынок может упасть на 35% в 2020 году

Российские букмекеры могут понести серьёзные убытки, если из-за коронавируса в 2020 году отменят крупные спортивные мероприятия. По разным оценкам, рынок может ожидать падение от 10% до 35%.



Ключевым для рынка станет решение УЕФА о проведении Евро-2020. На этот турнир должно прийтись около четверти всех ставок. Из важных для букмекеров спортивных событий под угрозой также оставшаяся часть сезона РПЛ, футбольные европейские чемпионаты и еврокубки, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и Олимпиада в Токио.



По оценкам представителей букмекерских компаний, выручка в первом и втором кварталах 2020 года может значительно снизиться из-за переноса событий. Однако затем объёмы восстановятся, если крупные события не отменят совсем. Кроме того сокращение количества событий должна компенсировать растущая база клиентов. Если пандемия пойдёт на спад и турниры состоятся в намеченные сроки, то это обеспечит большой рост рынку.