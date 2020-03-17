РПЛ остановлена: прогнозы и ставки букмекеров на возобновление чемпионата России

Клубы Российской Премьер-Лиги на сегодняшнем собрании приняли решение приостановить проведение сезона как минимум до 10 апреля из-за пандемии COVID-19.
Букмекеры не сомневались, что РПЛ будет прервана. Поставить на то, что сезон не будет доигран в соответствии с изначальным расписанием, предлагалось с коэффициентом 1.10 (около 90% вероятности). Со ставки в 1000 рублей можно было получить 1100 рублей.
Ставки на то, что сезон в РПЛ будет приостановлен, а затем доигран, накануне предлагались с коэффициентом 1.25. С 1000 рублей игрок выиграл бы 1250 рублей.
На текущий момент в чемпионате России по футболу сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. В тройку также входят «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).
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