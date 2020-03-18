Букмекеры: о коронавирусе могут снять сериал
Пандемия коронавируса охватила мир. Заразились уже более 190 тыс. человек, множество стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. Онлайн-кинотеатры делают свои подписки бесплатными, чтобы хоть как-то развлечь людей в момент самоизоляции, которая занимает минимум 14 дней.
Букмекеры принимают ставки на то, что Netflix снимет сериал о коронавирусе. Сделать ставку на то, что такой сериал появится до конца 2021 года, можно с коэффициентом 1.87. С таким же коэффициентом предлагается поставить на то, что компания не станет снимать сериал про эпидемию коронавируса. Таким образом, вероятность съемок составляет 50%.
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Ставки на коронавирус: прогнозы букмекеров на пандемию-2020
Пандемия коронавируса охватила весь мир: разбираемся в прогнозах и ставках букмекерских контор.
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