Букмекеры: о коронавирусе могут снять сериал

Пандемия коронавируса охватила мир. Заразились уже более 190 тыс. человек, множество стран закрыли свои границы и ввели жесткий карантин. Онлайн-кинотеатры делают свои подписки бесплатными, чтобы хоть как-то развлечь людей в момент самоизоляции, которая занимает минимум 14 дней.



Букмекеры принимают ставки на то, что Netflix снимет сериал о коронавирусе. Сделать ставку на то, что такой сериал появится до конца 2021 года, можно с коэффициентом 1.87. С таким же коэффициентом предлагается поставить на то, что компания не станет снимать сериал про эпидемию коронавируса. Таким образом, вероятность съемок составляет 50%.



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