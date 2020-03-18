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Победа «Йокерита» над «Локомотивом» в КХЛ принесла клиенту букмекера 4,5 млн рублей

Победа «Йокерита» над «Локомотивом» в КХЛ принесла клиенту букмекера 4,5 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 2 млн рублей на матч первого раунда Кубка Гагарина «Локомотив» — «Йокерит», который прошёл 11 марта. Он сделал ставку на гостевую победу финского клуба в основное время с коэффициентом 2.25.

Команды быстро обменялись заброшенными шайбами, а под конец первого периода Велли-Матти Савинайнен вывел финский клуб вперёд. Такое положение дел сохранилось до третьего игрового отрезка, где финны забросили ещё три шайбы. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 4,5 млн рублей.

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