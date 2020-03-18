Букмекеры снизили ожидаемую стоимость гречки на 15 рублей

На фоне нарастающей паники из-за коронавируса букмекеры скорректировали ожидаемую цену гречки в магазинах России на 1 апреля 2020 года. Теперь она составляет 145 рублей, это на 15 рублей меньше первоначальных букмекерских прогнозов.



Сделать ставку на то, что 900 граммов гречневой крупы «Мистраль» в российской сети «Перекрёсток» на 1 апреля 2020 года можно будет купить меньше, чем за 145 рублей, можно с коэффициентом 1.85. За такой же коэфффициент можно поставить на то, что гречка будет стоить дороже 145 рублей.



Кроме того букмекеры принимают ставки на цену гречки и сахара в магазинах Украины.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.