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Букмекеры снизили ожидаемую стоимость гречки на 15 рублей

Букмекеры снизили ожидаемую стоимость гречки на 15 рублей
Ставки / Прогнозы 0

На фоне нарастающей паники из-за коронавируса букмекеры скорректировали ожидаемую цену гречки в магазинах России на 1 апреля 2020 года. Теперь она составляет 145 рублей, это на 15 рублей меньше первоначальных букмекерских прогнозов.

Сделать ставку на то, что 900 граммов гречневой крупы «Мистраль» в российской сети «Перекрёсток» на 1 апреля 2020 года можно будет купить меньше, чем за 145 рублей, можно с коэффициентом 1.85. За такой же коэфффициент можно поставить на то, что гречка будет стоить дороже 145 рублей.

Кроме того букмекеры принимают ставки на цену гречки и сахара в магазинах Украины.

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