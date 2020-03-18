Букмекеры предсказали явку на голосование за поправки в Конституцию РФ

Вчера Владимир Путин подписал указ о всенародном голосовании за поправки в Конституцию РФ. Если не вмешается эпидемия коронавируса, то голосование состоится 22 апреля 2020 года.



Букмекеры принимают ставки на то, какой будет явка на голосование. Сделать ставку на то, что она будет меньше 70,5% от общего числа граждан, можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 64% вероятности.



Поставить на то, что явка на голосовании будет больше 70,5% населения, можно с коэффициентом 2.55 (36%).



Ранее Конституционный суд РФ признал законными поправки в основной закон страны, в том числе и поправку об обнулении президентских сроков.



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