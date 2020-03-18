Коронавирус. Прогноз Дональда Трампа на окончание эпидемии

Президент США Дональд Трамп дал прогноз на окончание пандемии коронавируса в США.



«Мне уже неоднократно задавали этот вопрос. Пока что мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом. Но я думаю, что это может быть июль, август или даже дольше», — заявил Трамп.



Пока же букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.



Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



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