Букмекеры назвали вероятность закрытия границ Беларуси из-за коронавируса

Страны по всему миру закрывают границы из-за эпидемии коронавируса. Одним из исключений стала Беларусь. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что ситуация с эпидемией под контролем. Кроме того президент дал собственные рекомендации по борьбе с вирусом. Однако, по официальной информации, в стране уже 36 заболевших.



Букмекеры принимают ставки на то, закроет ли хотя бы на одни сутки Беларусь границы страны. Сделать ставку на то, что это случится до 1 июня, можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 54% вероятности. Поставить на то, что запрета до этой даты не будет, можно за 1.95 (46%).



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