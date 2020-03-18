Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон не состоится? Прогнозы, ставки, коэффициенты

Из-за пандемии коронавируса бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт без зрителей. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт. Он также отметил, что поединок может пройти даже не на территории США, но он точно состоится. Бой запланирован на 18 апреля.



По оценке букмекеров, Хабиб Нурмагомедов — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34, это примерно 70% вероятности. Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).



За свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провёл 28 боев. Все 28 завершились победой российского бойца.



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