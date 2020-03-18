Эксперты: Apple не отменит презентацию iPhone 12 из-за эпидемии COVID-19
Apple приняла решение временно закрыть все свои магазины за пределами Китая из-за распространения коронавируса. При этом компания восстановила работу своих фирменных магазинов в Китае.
У Apple пока нет планов переносить презентацию нового iPhone 12, которая запланирована на сентябрь.
Букмекеры принимают ставки на то, состоится ли презентация в сентябре 2020 года. Сделать ставку на то, что коронавирус не помешает выходу iPhone 12 на рынок, можно с коэффициентом 1.07. Это примерно 87% вероятности.
Поставить на то, что официальная презентация всё же не состоится, можно с коэффициентом 7.00 (13%).
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