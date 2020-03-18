Букмекеры обрушили коэффициент на курс доллара после обвала рубля
Сегодня, 18 марта, курс рубля обвалился после резкого снижения цен на нефть. К вечеру курс доллара пробил отметку в 80 рублей на биржевых торгах. Букмекеры резко изменили коэффициент на вероятный курс доллара на 1 июля 2020 года.
Сделать ставку на то, что на эту дату за 1 доллар будут давать больше 79.5 рублей, можно сейчас с коэффициентом 1.08. Это примерно 87% вероятности. 15 марта поставить на такое развитие событий можно было за 1.80.
Поставить на то, что курс рубля будет ниже 79.5 за доллар США, сейчас можно с коэффициентом 7.00 (13%). 3 дня назад коэффициент на этот исход составлял 1.95.
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