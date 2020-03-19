Коронавирус. Прогноз: инфекцию смогут остановить через 2 года

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер дал прогноз на пандемию коронавируса.



«Пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года, пока основная часть населения пройдёт через COVID-19, получит иммунитет и инфекция будет остановлена. Предпринимаемые сейчас меры по сдерживанию вируса не могут сохраняться долгосрочно, они представляют экстремальный случай. Что касается вакцины от коронавируса, то я рассчитываю, что она появится в начале 2021 года», — заявил Вилер.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Букмекеры принимают ставки на то, будет ли создана вакцина от вируса в ближайшее время.



Эксперты настроены оптимистично: если ВОЗ до 2021 года объявит о создании вакцины от COVID-19, сыграет ставка за коэффициент 1.65, что соответствует 56.5% вероятности. Если Всемирная организация здравоохранения не создаст вакцину в текущем году, зайдёт коэффициент 2.15 (43.5%).



По последним данным, от коронавируса скончалось более 8000 человек. При этом излечилось более 85 тыс. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.



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