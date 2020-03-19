«Локомотив» — «Зенит»: котировки на матч 1/2 финала Кубка ЕКВ

Сегодня, 19 марта, в Новосибирске состоится первый матч 1/2 финала Кубка ЕКВ между местным «Локомотивом» и питерским «Зенитом».



По оценке букмекеров, фаворит матча — новосибирский клуб. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на победу зенитовцев можно за 2.70 (35%).



Аналитики считают, что встреча получится упорной. Сделать ставку на то, что команды наберут минимум 185 очков, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что в матче будет меньше 185 очков.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи — победа команды Пламена Константинова со счётом 3:1. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 5.70.



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«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: матч будет долгим Команды не смогут уложиться в три партии.