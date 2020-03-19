«Локомотив» — «Зенит»: котировки на матч 1/2 финала Кубка ЕКВ

Сегодня, 19 марта, в Новосибирске состоится первый матч 1/2 финала Кубка ЕКВ между местным «Локомотивом» и питерским «Зенитом».
По оценке букмекеров, фаворит матча — новосибирский клуб. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.47. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на победу зенитовцев можно за 2.70 (35%).
Аналитики считают, что встреча получится упорной. Сделать ставку на то, что команды наберут минимум 185 очков, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что в матче будет меньше 185 очков.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт встречи — победа команды Пламена Константинова со счётом 3:1. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 5.70.
Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звёздами спорта — и бонусы букмекеров!
- 19 марта 2020
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 марта 2020
-
20:12
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:03
-
08:00
- 17 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
13:58
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:15
- 16 марта 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00