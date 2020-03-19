«Шахтёр» — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз Дмитрия Герчикова на игру чемпионата Беларуси

Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси по футболу «Шахтёр» — «Торпедо-БелАЗ».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.79.



«Стороны сходятся к барьеру в третий раз за три недели. Предыдущие свидания уместились в формат четвертьфинала Кубка страны. Тогда и в домашнем, и в выездном поединке сильнее оказался действующий обладатель трофея. Но в своей уж совсем безумной богатырской силушке не убедил. Да, победы выдались сухими (1:0 и 2:0), но прямо водопада голевых моментов зрители не дождались. К тому же у хозяев под вопросом участие приболевшего форварда Бодула. А он сегодня едва ли не единственная ударная сила «горняков».



Жодино в плане конструирования атак выглядел и того беднее. За четыре тайма парни Юрия Пунтуса нанесли всего пять ударов в створ, которые не отличались особой опасностью. Да и по скорости черно-белые особо с «горняками» не конкурировали, садясь глубже и прижимаясь к собственным воротам.



Вряд ли что-то изменится и в солигорской встрече. Тем более что на «Строителе» Жодино побеждало всего раз за последние 10 лет. Однако какой поединок ни возьми, крайне редко результативность соперников зашкаливала за два мяча за вечер», — сказал Герчиков.



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«Шахтёр С» — «Торпедо»-БелАЗ. Прогноз: Вернидуб, Бодул и Гутор победят старых знакомых Соперники встретятся в третий раз за 10 дней.