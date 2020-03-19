Букмекеры: России не грозит дефицит гречки и туалетной бумаги

Из-за пандемии коронавируса жители многих стран мира начинают запасаться продуктами и предметами первой необходимости, опасаясь карантина. В Сети ежедневно появляются видео с пустыми полками магазинов.



Подобная ситуация сложилась и в России, однако власти заявляют, что причин закупаться впрок нет. Букмекеры принимают ставки на вероятный дефицит некоторых круп и предметов гигиены.



Сделать ставку на то, что правительство России до 1 мая 2020 года официально объявит о дефиците крупы и бобовых в стране, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 8% вероятности. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что Россия объявит о дефиците предметов гигиены.



По последним данным, от коронавируса скончалось более 8000 человек. При этом излечилось более 80 тыс. В России на 19 марта официально известно о 199 заразившихся.



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