Курс доллара сегодня. Прогноз: резкого восстановления рубля ждать не стоит

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз на курс рубля к доллару США на ближайший месяц.



«С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26%, доллар уже превысил 80 рублей. По отношению к евро рубль обесценился на 24%, курс евро превышает 87 рублей. И, к сожалению, пока нельзя сказать, что наша валюта достигла дна.



При падении цены на нефть Brent в начале 2016 года до 27 долларов за баррель «американец» дорожал до 85,85 рубля, а евро — до 93,45 рубля. Однако сейчас международные эксперты, в том числе глобальный инвестиционный банк Goldman Sachs, прогнозируют падение цен на нефть даже до 20 долларов за баррель.



Это будет новый исторический минимум цены, при котором мы обязательно увидим новый исторический максимум и по курсу доллара к рублю. Поэтому апокалиптические прогнозы, которые ещё недавно казались нереальными, в этом году могут сбыться. В ближайший месяц возвращения рубля на уровни ниже 70 рублей за доллар, а евро — ниже 79 рублей мы не ожидаем», — отметила Мильчакова.



Сейчас сделать ставку на то, что на эту дату за 1 доллар будут давать больше 79.5 рублей, можно сейчас с коэффициентом 1.08. Это примерно 87% вероятности. 15 марта поставить на такое развитие событий можно было за 1.80.



Поставить на то, что курс рубля будет ниже 79.5 за доллар США, сейчас можно с коэффициентом 7.00 (13%). Три дня назад коэффициент на этот исход составлял 1.95.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Букмекеры обрушили коэффициент на курс доллара после обвала рубля