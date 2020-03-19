Победы «Динамо» и «Спартака» в РПЛ принесли клиенту букмекера 11 млн рублей
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ составил экспресс из двух матчей чемпионата России по футболу. Он поставил на то, что московское «Динамо» на выезде обыграет «Ахмат», а «Спартак» — «Оренбург». Итоговый коэффициент экспресса составил 5.51. Игрок поставил на этот экспресс 2 млн рублей.
Обе победы оказались волевыми. Динамовцы пропустили мяч от Роши на 10-й минуте, но в итоге победили 3:2. «Спартак» также пропустил первым, но забил в ответ 3 мяча и оформил выездную победу со счётом 3:1.
Таким образом, ставка клиента ФОНБЕТ оказалась удачной. На выплату он получил 11 020 000 рублей.
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